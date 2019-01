Ob tragediji na Poljskem slovenske sobe pobega zagotavljajo, da so varne Dnevnik Ob tragediji na Poljskem, ko je v petek v požaru v sobi pobega umrlo pet oseb, so iz slovenskega gospodarskega interesnega združenja te dejavnosti sporočili, da vsi slovenski ponudniki sob pobega dosledno in brez izjem zagotavljajo požarno varnost...

