Kvalifikacije Nemcu, na tekmo štirje Slovenci Sportal V Bischofshofnu se bo ob 17. uri začela zadnja tekma novoletne turneje, na kateri bo Japonec Rjoju Kobajaši poskušal postati tretji skakalec s pokrom zmag na turneji in osvojiti zlatega orla. Skozi sito kvalifikacij, ki so jih zaradi obilnega sneženja namesto v soboto izpeljali danes, so se prebili štirje Slovenci. Kvalifikacije so pripadle Markusu Eisenbichlerju, Kobajaši je bil tretji. David Kub...

