Rjoju Kobajaši do pokra zmag in zlatega orla Sportal Zmagovalec 67. novoletne turneje je Japonec Rjoju Kobajaši, ki je slavil tudi v Bischofshofnu in turnejo končal s pokrom zmag, kar mu je uspelo kot tretjemu v zgodovini. Kobajaši je po Kazujošiju Funakiju drugi Japonec s skupno zmago na turneji.

