Chicago presenetil hokejiste Pittsburgha in prekinili niz osmih zaporednih zmag SiOL.net Hokejisti Pittsburgh Penguins so v zadnjem času kazali dobre igre. Mnogi so proti skromnemu Chicagu pričakovali njihovo še deveto zaporedno zmago, a so se ušetli. Podprvaki iz Vegasa so dosegli šesto zaporedno zmago in se na vrhu zahodne konference iznečili s Calgaryjem.

