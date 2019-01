Vesel Božič, dragi pravoslavni bratje in sestre Časnik Vesel Božič želimo pravoslavnim bratom in sestram. Pravoslavni verniki danes obeležujejo t. i. badnji dan, ob koncu katerega bodo pričakali božič, s katerim praznujejo dan Jezusovega rojstva. Pozno popoldne se bodo zbrali v cerkvah, od koder bodo domov tradicionalno odnesli badnjake in jih zažgali, ob polnoči pa se bodo udeležili prazničnih maš, s katerimi bodo pričakali božič. Pravoslavni ver

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Anže Lanišek

Marjan Šarec

Alenka Čebašek

Jan Oblak