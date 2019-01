Policija v Ljubljani v akcijo zaradi grožnje z napadom na pravoslavno cerkev Reporter Nizozemski varnostni organi so policijo obvestili o grožnjah z domnevnim napadom na pravoslavno cerkev v Ljubljani, kjer so verniki praznovali badnji dan. Takoj so začeli aktivnosti za preprečitev morebitnega napada. Kasneje pa so dobili dodatne informaci

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Ljubljana

Nizozemska Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Jan Oblak

Zoran Janković

Goran Janus