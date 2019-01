Crnkovič o “steklih psih desnice”: “Mi vas hočemo samo utišati. Kaj pa vi mislite, da delate, ko uve Nova24TV “Mi vas hočemo samo utišati. Kaj pa vi mislite, da delate, ko uveljavljate to svojo jeb**o pravico do svobode govora?” so besede, s katerimi je urednik Večerovega spletnega portala Marko Crnkovič na spletnem portalu Fokuspokus začel svoje najnovejše razmišljanje, zakaj je potrebno drugače misleče cenzurirati. Drugače misleči so v očeh Crnkoviča “stekli psi desnice.” Glede na […]

