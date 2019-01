Savdijka zbežala pred svojo družino, pridržale so jo Tajske oblasti Dnevnik Mlada Savdijka Rahaf Mohamed al Kunun je v strahu za svoje življenje zbežala pred svojo družino na Tajsko, kjer so ji v nedeljo preprečili nadaljevanje poti proti Avstraliji. Ko so jo tajske oblasti želele izgnati iz države, se je 18-letnica...

Sorodno





Oglasi