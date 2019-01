Sezona gripe je tu, obiske omejili tudi na UKC Maribor 24ur.com Zaradi pojava gripe in drugih virusnih obolenj so v UKC Maribor omejili obiske. Pri pacientih je lahko zgolj ena zdrava odrasla oseba, obiske v porodnišnici pa priporočajo le možu oziroma partnerju in sorojencem. Za omejitev obiskov so se sicer pred dnevi že odločili tudi v Ljubljani in na Jesenicah.

