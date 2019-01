V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so zaradi pojava gripe in drugih virusnih obolenj dihal z današnjim dnem omejili obiske na eno zdravo odraslo osebo, omejitev velja do preklica, so sporočili iz bolnišnice. Kot so dodali, obiske v porodnišnici priporočajo le možu oziroma partnerju in sorojencem.