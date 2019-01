Omejitev obiskov v Izoli in Šempetru Primorske novice Zaradi naraščanja števila obolelih zaradi respiratornih in črevesnih virusnih okužb ter zaradi obolevanja za gripo so danes obiske omejili in na nekaterih oddelkih prepovedali tudi v obeh primorskih regionalnih bolnišnicah.

