V kranjski porodnišnici omejili obiske na eno zdravo odraslo osebo Dnevnik V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so zaradi širjenja akutnih prehladnih obolenj obiske do preklica omejili na eno zdravo odraslo osebo na dan. Obiski so vsak dan od 15. do 17.ure, so danes sporočili iz bolnišnice. Sicer so v zadnjih...

