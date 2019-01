Že zjutraj smo poročali o hudi prometni nesreči pri Kočevskih Poljanah, v kateri sta ugasnili dve življenji. Kot so sporočili iz brežiškega centra za obveščanje, se je še ena prometna nesreča s smrtnim izidom zgodila popoldne. Ob 15.13 je v naselju Pečice na območju brežiške občine osebno vozilo povozilo občanko. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in skupaj z reševalci NMP Brežice s teh ...