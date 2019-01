Pobegla pripornika iz Kopra naj bi bila v Sarajevu vpletena v umor Reporter Slovenska policija je na podlagi informacij iz medijev v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja zaprosila varnostne organe Bosne in Hercegovine za dodatne informacije o pripornikih, ki sta decembra pobegnila iz koprskega pripora. Mediji so včeraj na

Sorodno





Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Anže Kopitar

Marjan Šarec

Matej Stare