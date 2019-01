Interpol BiH: ubežnika iz Kopra nista osumljena umora Primorske novice Iz Interpola Sarajevo BiH so danes slovenski policiji odgovorili, da moška, ki sta pred dnevi pobegnila iz koprskega zapora, nista osumljena umora, ki se je prvi novoletni dan zgodil v Vzhodnem Sarajevu. Eden od ubežnikov se je oglasil tudi svoji odvetnici in povedal, da se je po pobegu v Italiji ...

