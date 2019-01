Anže Kopitar pri sosedih zadel v polno #video Sportal V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL je Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem v noči na torek izgubil na gostovanju pri moštvu San Jose Sharks (1:3). Hrušičan je zadel v polno v 24. minuti in izenačil na 1:1, a so Morski psi v nadaljevanju zaklenili svojo mrežo, dosegli še dva zadetka in dobili kalifornijski obračun. Kopitar je v dresu Los Angelesa dosegel že 301 zadetek.

