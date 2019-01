Danci in Nemci želijo unovčiti prednost domačega terena Sportal Nemčija in Danska bosta med 10. in 27. januarjem gostili 26. svetovno prvenstvo v moškem rokometu. Letošnji mundial bo potekal v Koebenhavnu, Herningu, Berlinu, Kölnu, Münchnu in Hamburgu, naslov svetovnih prvakov pa branijo francoski rokometaši.

Sorodno



Oglasi