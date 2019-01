Turčija zahteva od ZDA, naj sirskim Kurdom odvzamejo podarjeno orožje Dnevnik Turčija je danes pozvala ZDA, naj zahtevajo nazaj vse orožje, ki so ga dali Kurdom v Siriji za njihov boj proti džihadistični skupini Islamska država (IS). To je danes po srečanju z ameriškim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom...

Sorodno













Oglasi