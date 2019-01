Sirski Kurdi zajeli osem tujih džihadistov, med njimi ameriškega najstnika Dnevnik Sirski Kurdi so danes sporočili, da so v bojih proti skrajni džihadistični skupini Islamska država (IS) na vzhodu Sirije zajeli osem domnevnih tujih džihadistov, med njimi naj bi bila tudi nemški državljan in ameriški najstnik, poroča francoska...

Sorodno





Oglasi