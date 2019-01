Po zagrebškem slovenskem polomu brez slovenskih finalistov so slovenske alpske smučarke popravile slab vtis. V finale slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v avstrijskem Flachauu so se uvrstile tri. Ana Bucik je napredovala z 18., Maruša Ferk s 23. in Meta Hrovat s 26 časom prve vožnje. Najhitrejša je bila Američanka Mikaela Shiffrin.



