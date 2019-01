Po poškodbi kolena konec sezone in najverjetneje konec kariere za Ano Drev Demokracija Slovenska alpska smučarka Ana Drev si je na treningu veleslaloma v Kronplatzu poškodovala desno koleno. Takoj je bila prepeljana v ljubljanski klinični center, kjer so pri pregledu ugotovili, da gre za strgano sprednjo križno vez, kar so potrdili tudi po opravljeni magnetni resonanci. Drevovo bo v sredo v Ljubljani operiral kirurg Marko Macura.

