V Bremnu pretepli politika skrajno desne Alternative za Nemčijo RTV Slovenija Na ulicah Bremna so zamaskiranci napadli in hudo pretepli tamkajšnjega vodjo skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in nemškega zveznega poslanca Franka Magnitza. Nemški politiki so napad ostro obsodili.

