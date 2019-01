So na delu skrajneži Antife? Maskiranci so v Bremnu brutalno pretepli vodjo AfD (FOTO) Reporter Na ulicah Bremna so napadli in močno pretepli tamkajšnjega vodjo desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in nemškega zveznega poslanca Franka Magnitza, je sporočila stranka. Zaradi hujših poškodb se zdaj zdravi v bolnišnici, poroča nemška tiskovn

