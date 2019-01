Trumpova administracija je znižala status diplomatov Evropske unije topnews.si Ameriška administracija je znižala status diplomatov EU v Washingtonu, ne da bi o tem obvestila Bruselj, so povedali evropski uradniki. Sprememba protokola pomeni, da bo manj verjetno, da bodo diplomati EU v Washingtonu povabljeni na pomembne dogodke, in da bodo manj pomembni, kot so bili v času nekdanjega predsednika Baracka Obame. Spremembe v protokolu Evropski […]

