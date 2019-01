V Avstriji in Nemčiji še naprej izredne razmere, v Dalmaciji 'prava eksotika' 24ur.com V nekaterih delih Evrope še naprej prevladujejo izredne vremenske razmere. V nekaterih delih Avstrije je ponoči zapadlo do 60 centimetrov novega snega. Snežne razmere pa so zahtevale tudi novo smrtno žrtev. Medtem pa je sneg pobelil tudi dalmatinske otoke. Ponekod je zapadlo do 40 centimetrov snega.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Avstrija

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Boštjan Vasle

Zmago Jelinčič Plemeniti

Lojze Peterle