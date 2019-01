Avstrijski železniški delavci zaradi ujete koze prekinili delo #video SiOL.net Zaradi močnega sneženja ponekod v Avstriji in Nemčiji še vedno vladajo izredne zimske razmere. V nacionalnem parku Gesaeuse je prišlo do zanimivega dogodka, ko so železniški delavci, ki so čistili tire, prekinili delo in se lotili reševanja gorske koze, ki jo je zasul snežni plaz.

