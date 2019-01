Zima kaže zobe Avstrijcem, Nemcem in Švicarjem: zaprte ceste, odpovedani leti in smrtne žrtve Reporter Snežni kaos v Avstriji, na jugu Nemčije in v Švici se nadaljuje. Razmere se sicer danes nekoliko umirjajo, a naj bi šlo le za začasen predah. Na avtocesti južno od Münchna so morali številni minulo noč sredi meteža preživeti v vozilih, na Tirolskem ostaja

Sorodno





































Oglasi