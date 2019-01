Avstrija še vedno v primežu snega Primorske novice Avstrija je še vedno v primežu snega. Po napovedih vremenoslovcev bo snežilo vse do petka, zaradi česar se dodatno povečuje nevarnost snežnih plazov. V avstrijski zvezni deželi Spodnja Avstrija so do nadaljnjega zaprta nekatera smučišča. Pogrešajo dva turna smučarja, poročajo avstrijski mediji.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Avstrija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Popovič

Marjan Šarec

Aleš Bržan

Robert Pevnik