Benjamin Pavard po koncu sezone za pet let k Bayernu Dnevnik Francoski branilec Benjamin Pavard, ki je z les bleus lani osvojil naslov nogometnega svetovnega prvaka, je podpisal petletno pogodbo z bavarskim Bayernom in se bo ekipi pridružil julija 2019, so danes sporočili iz Münchna.

