Pavard za pet let k Bayernu Ekipa Francoski branilec Benjamin Pavard, ki je z les bleus lani osvojil naslov nogometnega svetovnega prvaka, je podpisal petletno pogodbo z bavarskim Bayernom in se bo ekipi pridružil julija 2019, so danes sporočili iz Münchna. Dvaindvajsetletnik je iz Stuttgarta k nemškim prvakom prestopil za 35 milijonov evrov.



