V 91. letu starosti je umrl slovenski skladatelj Urban Koder Reporter V Ljubljani je danes zjutraj v 91. letu starosti umrl skladatelj, dirigent in trobentač Urban Koder, so iz družinskega kroga sporočili za STA. Ustvaril je glasbo za več otroških in igranih radijskih iger, gledaliških predstav in celovečercev, podpisal je

