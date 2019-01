V 91. letu je odšel skladatelj Urban Koder 24ur.com V 91. letu starosti je umrl skladatelj, dirigent in trobentač Urban Koder. Ustvaril je glasbo za več otroških in igranih radijskih iger, gledaliških predstav, šansonov in celovečercev. Večina ga pozna po Cvetju v jesni. Decembra mu je predsednik Pahor podelil srebrni red za zasluge.

