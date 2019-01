Predsednika Slovenije in Cipra za spoštovanje mednarodnega prava SiOL.net Predsednik republike Borut Pahor in ciprski predsednik Nikos Anastasiades, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, sta se danes zavzela za poglobitev odnosov med državama ter odločno podprla spoštovanje mednarodnega prava in odločitve mednarodnih sodišč. Obisk Anastasiadesa je prvi obisk kakega ciprskega predsednika v Sloveniji v zadnjih 12 letih.

