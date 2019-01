V Izoli klop prijateljstva med Slovenijo in Ciprom Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor in življenjska sopotnica Tanja Pečar sta danes na uradnem obisku gostila ciprskega predsednika Nicosa Anastasiadesa in soprogo Andri Anastasiades. Damski program je potekal v Izoli, Portorožu in Piranu. Prvi dami sta na izolskem Svetilniku odkrili klop prijateljstva med državama.

