Delovi osebnosti leta 2018 sta dr. Uroš Ahčan in dr. Vojko Didanovič Svet kapitala Podeljene so bile novinarske nagrade izbranim novinarjem Dela in razglašena Delova osebnost leta 2018. Predvsem pa je bila to proslava za 60 bogatih let izhajanja časopisa Delo.

Sorodno











Oglasi