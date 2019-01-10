Velika Prešernova nagrajenca režiser Filip Robar Dorin in scenografka Bjanka Adžić Ursulov
Politikis
četrtek, 10. januar 2019 ob 19:36
Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejmeta kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov ter režiser Filip Robar Dorin. Prejemniki nagrad Prešernovega sklada pa so pesnik Jure Jakob, dirigentka Martina Batič, skladatelj Tomaž Svete, igralka Maruša Majer, animator Dušan Kastelic ter arhitekta Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva. Kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov nadalju...
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