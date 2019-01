Žagice skrila v embalažo mleka Primorske novice Damnjan Mitrović, 40-letni srbski državljan, ki je ponoči 29. decembra lani, z leto starejšim Draganom Milosavljevićem pobegnil iz koprskega zapora, je po objavi novic, v katerih so ju nekateri bosanski mediji povezovali z umorom v Vzhodnem Sarajevu, poklical več uredništev in zanikal očitke. Za srbska Kurir in BlicTV je povedal zgodbo o njunem pobegu iz koprskega zapora.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Italija

Srbija

Tetra Pak Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Valter Birsa

Jan Oblak

Kevin Kampl