Leto in pol po požaru v Zalogu so tla v okolici pogorišča še vedno onesnažena, sanacija pa stoji Reporter Minister za okolje in prostor Jure Leben je v Straži občane včeraj seznanil z izidi novega pregleda tal in vode na vplivnem območju nesaniranega pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu in z nadaljnjo sanacijo. Povedal je, da so tla v nepo

Sorodno











Oglasi Omenjeni Celje

Jure Leben Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Valter Birsa

Jan Oblak

Kevin Kampl