Guardiola po eni najvišjih zmag v zgodovini: To je bilo spoštljivo 24ur.com Trener Manchester Cityja Josep Guardiola je izjavil, da so njegovi varovanci z neusmiljenim zabijanjem golov nemočnemu tretjeligašu Burton Albionu "izkazali spoštovanje" do nasprotnika, ki so ga v polfinalu angleškega ligaškega pokala odpravili z neverjetnih 9:0.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Manchester City Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Valter Birsa

Zdravko Počivalšek

Jan Oblak