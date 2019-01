Predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke so podpisali finančni sporazum, s čimer je Slovenski podjetniški sklad pridobil 28 milijonov evrov iz Sklada skladov. Kohezijska sredstva za prva dva instrumenta so namenjena financiranju manjših slovenskih podjetij. Celoten prispevek Slovenski podjetniški sklad ponuja mikroposojila manjšim slovenskim podjetjem je objavljen na Mladipodjetn ...