Majhnim podjetjem bo do leta 2023 na voljo za 42 milijonov evrov mikroposojil Energetika.NET Slovenski podjetniški sklad (SPS) ponuja nova mikroposojila, namenjena zagotavljanju ugodnih virov financiranja mikro in malih podjetij ter zagonskih (start-up) podjetij. Do leta 2023 na bo voljo skupaj 42 milijonov evrov, od tega je 28 milijonov evrov zagotovila SID banka iz sklada skladov, so v sredo sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

