Italija namerava blokirati dovoljenja za raziskovanje nafte in plina Energetika.NET Italijanska vlada namerava kot del načrta za dekarbonizacijo države blokirati izdajo približno 36 dovoljenj za iskanje nafte in plina, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj.

