Za najverjetnejšega naslednika Nussdorferjeve zaenkrat velja Svetina SiOL.net Predsednik države Borut Pahor je danes na posvetu o novem varuhu človekovih pravic gostil predstavnike večine poslanskih skupin. Ti so najpogosteje izpostavili ime Petra Svetine, ki ima tako podporo koalicije in nekaterih strank iz opozicije. Nekatere stranke se glede kandidata še niso odločile. Pahor bo posvete nadaljeval v petek in nato predlog posredoval v državni zbor.

