Tudi predsednikovo posvetovanje s SAB-om in DeSUS-om kaže na prednost Svetine RTV Slovenija Predsednik republike Borut Pahor je po treh dneh sklenil posvetovanja o novem varuhu človekovih pravic, kot kaže, imata tudi v DeSUS-u in SAB-u največ podpore Rok Svetlič in Peter Svetina.

