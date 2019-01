Pa smo priča novemu demagoškemu udaru. Poimenovali ga bomo kar inženirski udar. A ne gre za to, da bi inženirji v tej državi izvajali kakšen državni ali drugačen politični udar, temveč so inženirji tisti, ki bodo spet zlorabljeni oziroma so že. Kako zlorabiti poklicno ali družbeno skupino, smo v tej državi že velikokrat videli. Tako se lastniki velikih gospodarskih družb (na primer Akrapovič) na primer vedno znova...