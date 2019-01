Ne gre in ne gre: Kralji po novem porazu padli na zadnje mesto SiOL.net Anže Kopitar je s soigralci Los Angeles Kings izgubil na obračunu do tega večera zadnjeuvrščenih ekip konferenc. Kralji so ekipi Ottawa Senators priznali premoč z 1:4 in padli na zadnje mesto lige, Senatorji pa so se z zmago vsaj začasno otresli zadnjega mesta vzhoda.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Anže Kopitar

Los Angeles Kings Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Marjan Šarec

Anže Kopitar

Samo Fakin