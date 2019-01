Oceani se pospešeno segrevajo Dnevnik Svetovni oceani se pospešeno segrevajo, globalno segrevanje pa ogroža raznolikost morskega življa in preskrbo s hrano, opozarjajo znanstveniki. Ugotovitve, objavljene v ameriški znanstveni reviji Science, so v nasprotju s prejšnjimi poročili, ki so...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Edvard Svetlik

Goran Dragić

Matjaž Kek

Marjan Šarec