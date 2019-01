Študija: Oceani se pospešeno segrevajo Svet kapitala Svetovni oceani se pospešeno segrevajo, globalno segrevanje pa ogroža raznolikost morskega življa in preskrbo s hrano, opozarjajo znanstveniki. Ugotovitve, objavljene v ameriški znanstveni reviji Science, so v nasprotju s prejšnjimi poročili, ki so nakazovala, da je v zadnjih letih pri globalnem segrevanju nastal t. i. premor.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Luka Dončić

Rene Krhin

Milan Kučan

Marjan Šarec