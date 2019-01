V Nogometni šoli NK Krško smo zaskrbljeni nad trenutnimi razmerami v NK Krško, saj vodstvo NK zanima predvsem vodenje članske ekipe. Ta je rezultatsko na dnu lestvice PLTS in je finančno izčrpala klub. Nogometna šola NK Krško, ki je finančno in pogodbeno neodvisna in posluje pozitivno, rezultatsko pa sodi med vodilne nogometne šole v državi, ne bo dopustila, da se njene finance enostransko prevze ...