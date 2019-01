Orban je pojasnil: Macron je vodja promigrantskih sil Evrope in zato je moja dolžnost, da se mu zope topnews.si BUDIMPEŠTA – Madžarski premier Viktor Orban je včeraj na tiskovni konferenci izjavil, da je predsednik Francije Emmanuel Macron vodja promigrantskih sil Evrope, in da zaradi tega čuti dolžnost, da se mu zoperstavi. “Ni dvoma, da je Emmanuel Macron pomembna figura, še več, vodja promigrantskih sil. To ni nič osebnega, temveč vprašanje prihodnosti naših držav. Če […]

